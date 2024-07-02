Промоутер Фьюри назвал переломный момент боя с Усиком

Промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен высказался о поединке своего клиента против Александра Усика.

По словам специалиста, ключевой момент поединка произошел в восьмом раунде, когда украинец сломал нос "Цыганскому королю".

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"когда мы сидели и смотрели бой, многие думали и говорили, что Тайсон покончит с ним в следующем раунде. Но он этого не сделал. Фьюри пропустил удар в нос, и это сильно повлияло на его собранность.

Если вы видели бой, то Тайсон постоянно прикасался к своей голове и носу. Он получил определенный ущерб. Это стало небольшим переломным моментом для Усика в этом бою. В следующем раунде он почти сбил Тайсона с ног. Тайсон вернулся в бой и выиграл последний раунд. Я зашел в раздевалку и сказал, что оба парня отдали все силы.

Я искренне верю, что следующий поединок будет отличным. И я считаю, что Тайсон изменит то, что произошло в первом бою", - сказал Уоррен в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Напомним, Усик победил Фьюри раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Ранее дядя Фьюри отреагировал на отказ Усика от титула IBF.

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