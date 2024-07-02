Насим Хамед признался, что его шокировало в бою Усик - Фьюри

Бывший чемпион мира в полулегком весе Насим Хамед прокомментировал поражение Тайсона Фьюри в бою за бесспорный титул в супертяжелом весе против Александра Усика.

По словам британца, он впечатлен, что "Цыганский король" смог пройти всю дистанцию.

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"Я не согласен с людьми, которые связывают поражение Тайсона с показушностью. Люди должны понимать, что это был близкий бой.

Этот девятый раунд стал ключевым. Лично я поражен, что поединок прошел этот девятый раунд. Тайсон был в тяжелом положении, но нашел силы и закончил бой на своих ногах", - приводит слова Насима Boxing News 24.

Ранее Хамед рассказал, как Фьюри победить Усика.

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