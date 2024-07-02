iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Насим Хамед признался, что его шокировало в бою Усик - Фьюри

Именитый спортсмен отметил характер "Цыганского короля".
Сегодня, 12:10
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира в полулегком весе Насим Хамед прокомментировал поражение Тайсона Фьюри в бою за бесспорный титул в супертяжелом весе против  Александра Усика.

По словам британца, он впечатлен, что "Цыганский король" смог пройти всю дистанцию.

Читай также: "Ты не имеешь права": дядя Фьюри раскритиковал Тайсона за поражение Усику

"Я не согласен с людьми, которые связывают поражение Тайсона с показушностью. Люди должны понимать, что это был близкий бой.

Этот девятый раунд стал ключевым. Лично я поражен, что поединок прошел этот девятый раунд. Тайсон был в тяжелом положении, но нашел силы и закончил бой на своих ногах", - приводит слова Насима Boxing News 24.

Ранее Хамед рассказал, как Фьюри победить Усика.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

"Наше тайное оружие": Тренер сборной Португалии расхвалил героя матча со Словенией "Наше тайное оружие": Тренер сборной Португалии расхвалил героя матча со Словенией
Роналду впервые признался, станет ли Евро-2024 последним в его карьере Роналду впервые признался, станет ли Евро-2024 последним в его карьере
Переход Довбика в топ-клуб Испании сорвался Переход Довбика в топ-клуб Испании сорвался
Тейтум подпишет с Бостоном рекордный в истории НБА контракт Тейтум подпишет с Бостоном рекордный в истории НБА контракт
Помочь журналистам

Видео

Осечка Роналду и бенефис голкипера Португалии в серии пенальти в обзоре матча со Словенией
Осечка Роналду и бенефис голкипера Португалии в серии пенальти в обзоре матча со Словенией

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Желто-синие" сыграли вничью с Бельгией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Евро-202412:35
"Наше тайное оружие": Тренер сборной Португалии расхвалил героя матча со Словенией
Евро-202412:32
Роналду впервые признался, станет ли Евро-2024 последним в его карьере
Бокс12:10
Насим Хамед признался, что его шокировало в бою Усик - Фьюри
Европа11:47
Переход Довбика в топ-клуб Испании сорвался
НБА11:44
Тейтум подпишет с Бостоном рекордный в истории НБА контракт
Бокс11:23
Майк Тайсон назвал легенду бокса, с которым хотел провести бой
Европа11:00
Назван футболист, которым Жирона намерена заменить Довбика
НБА10:58
Бостон принял решение по поводу будущего Михайлюка
Евро-202410:35
"Пеналдо": известный телеканал оскорбил Роналду в прямом эфире матча Евро-2024
Евро-202410:18
Вратарь сборной Португалии рассказал, как сумел отбить все пенальти в серии со Словенией
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK