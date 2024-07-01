Бывший чемпион рассказал, как Фьюри победить Усика

Бывший чемпион Насим Хамед высказался о втором поединке между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

По словам именитого спортсмена, британец может победить, если будет агрессивным в ринге.

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"Тайсон должен быть агрессивным и своим джебом контролировать ход боя. Ему нужно занять центр ринга. В первом поединке Фьюри удавались неплохие апперкоты, но их нужно больше и следует бить сильнее. Тайсону необходимо уже в стартовых раундах нанести Усику серьезный ущерб.

Тогда у него будет шанс победить в реванше. Я вообще был удивлен, что Фьюри пережил тот девятый раунд. Он нашел в себе силы пройти весь бой", - приводит слова Хамеда Boxing News 24.

Реванш Усик - Фьюри запланирован на 21 декабря.

Ранее промоутер Фьюри обратился к Тайсону перед реваншем с Усиком.

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