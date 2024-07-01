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"Ты не имеешь права": дядя Фьюри раскритиковал Тайсона за поражение Усику

Питер наехал на своего бывшего подопечного из-за его поведния в ринге с украинцем.
Сегодня, 19:20
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Питер Фьюри, дядя и экс-тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, прокоментировал поражение британца в бою против Александра Усика.

По словам специалиста, "Цыганский король" не имел права быть расслебнным в ринге.

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"Тайсону нужно стряхнуть пыль, вернуться и лучше выступить в следующий раз. Что означает поражение? Что ты сделал неправильно. Когда ты дерешься с такими элитными чемпионами, с лучшими в мире, ты не должен говорить, выиграешь или нет. Ты должен сделать все, что можешь.

В следующий раз ему нужно стать лучше, правильно сделать свою работу, и я надеюсь, что он одержит победу", - сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.

Напомним, Усик победил Фьюри раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира.

Ранее промоутер Фьюри озвучил неожиданную причину отказа Усика от титула IBF.

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