"Не делай этого": промоутер Фьюри обратился к Тайсону перед реваншем с Усиком

Авторитетный промоутер Фрэнк Уоррен высказался о втором поединке своего клиента Тайсона Фьюри с Александром Усиком.

По словам функционера, "Цыганский король" должен сосредоточиться только на боксе.

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"Тайсону нужно пересмотреть первый бой с Усиком и сделать определенные выводы. Было несколько моментов в бою, когда он дурачился – ходил на цыпочках, танцевал, опускал руки. Я хотел бы, чтобы он этого не делал.

Я ему это говорил: "Не делай этого". Но он привык так вести себя в поединках. Когда ему удобно – он делает такие вещи.

Убежден, что реванш получится совсем другим. Тайсону надо сфокусироваться на этом бою", - приводит слова промоутера Seconds Out.

Ранее сообщалось, что промоутер Фьюри озвучил неожиданную причину отказа Усика от титула IBF.

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