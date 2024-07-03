Промоутер Фьюри назвал причину, почему Тайсон победит Усика

Промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен заявил, что его подопечный победит Александра Усика в реванше.

По словам специалиста, британец будет сфокусирован на поединке, а не на фанатах и шоу.

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"Тайсон поработает над своими ошибками. Он знает, что ему нужно сделать. Если вы посмотрите на Тайсона в бою с Усиком, то несколько раз он дурачился, не так ли? Он вставал на кончики пальцев, танцевал, двигался, опускал руки. Фьюри делал это. Честно говоря, я бы предпочел, чтобы он так не поступал, но Тайсон делает это в боях. Когда ему комфортно, он делает подобные вещи.

Я думаю, что следующий бой будет совсем другим. Я считаю, что этот поединок сложится иначе, поскольку я видел, что может сделать Тайсон, когда он сосредоточен на этом. Вы видели, что он может сделать в бою", - сказал Уоррен в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Ранее сообщалось, что Усик сохранил лидерство в обновленном рейтинге P4P от The Ring.

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