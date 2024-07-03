Хорватский супертяжеловес предсказал победителя реванша Усик - Фьюри

Хорватский супертяжеловес Ален Бабич высказался о втором бое Александра Усика и Тайсона Фьюри.

По словам эксперта, украинцу будет проще победить британца, чем было в первый раз.

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"В этот раз перед Усиком стоит более простая задача, потому что он все увидел. Усик, видимо, интересовался, как быть с тем, что Фьюри намного тяжелее. Но теперь он побывал с этим парнем в ринге. В тот день все решил бокс. Усик был лучше, по моим подсчетам, он выиграл с разницей в два раунда.

Я не могу топить за Усика, но сейчас я склоняюсь в его сторону, как склонялся в сторону Фьюри перед первым боем", - сказал Бабич в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Напомним, Усик победил Фьюри раздельным решением судей.

Ранее промоутер Тайсона назвал переломный момент боя с Усиком.

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