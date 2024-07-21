Накатани быстро уничтожил претендента на его чемпионский титул
Чемпион мира по версии WBC в легчайшем весе японец Дзунто Накатани (28-0, 21 КО) одержал быструю досрочную победу в бою против обязательного претендента на его титул филиппинца Винсента Астролабио (19-5, 14 КО).
Поединок состоялся на арене Ryogoku Kokugikan в японском Токио, возглавив боксерское шоу от промоутерской компании Teiken Promotions.
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Накатани владел преимуществом от начала противостояния и уже в стартовой трехминутке разобрался с соперником. Японский чемпион нанес удар по корпусу, вследствие чего Астролабио оказался на коленях на настиле ринга. Филиппинец попытался подняться, но снова опустился на канвас, после чего рефери дал отмашку.
Вашему вниманию видео лучших моментов боя Накатани - Астролабио:
Напомним, что Дзунто Накатани вошел в десятку обновленного рейтинга P4P от The Ring.
Источник видео: MEGOGO
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