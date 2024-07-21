Накатани быстро уничтожил претендента на его чемпионский титул

Представитель рейтинга P4P разобрался с оппонентом уже в первом раунде.

Чемпион мира по версии WBC в легчайшем весе японец Дзунто Накатани (28-0, 21 КО) одержал быструю досрочную победу в бою против обязательного претендента на его титул филиппинца Винсента Астролабио (19-5, 14 КО).

Поединок состоялся на арене Ryogoku Kokugikan в японском Токио, возглавив боксерское шоу от промоутерской компании Teiken Promotions.

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Накатани владел преимуществом от начала противостояния и уже в стартовой трехминутке разобрался с соперником. Японский чемпион нанес удар по корпусу, вследствие чего Астролабио оказался на коленях на настиле ринга. Филиппинец попытался подняться, но снова опустился на канвас, после чего рефери дал отмашку.

Источник: Getty Images

Вашему вниманию видео лучших моментов боя Накатани - Астролабио:

Напомним, что Дзунто Накатани вошел в десятку обновленного рейтинга P4P от The Ring.

Источник видео: MEGOGO

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