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Названа дата и следующий соперник Наоя Иноуэ

Один из лучших боксеров мира окажется в ринге против топ-бойца из Ирландии.
Сегодня, 09:34
Наоя Иноуэ / Getty Images
Наоя Иноуэ / Getty Images

Абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе проведет следующую защиту своих титулов против Ти Джея Дохейни.

Представитель Японии и ирландский боксер выйдут в ринг третьего 3-го сентября на Ariake Arena в Токио, Япония. 

В своем последнем бою Иноуэ против Луиса Нери впервые побывал в нокдауне, но все равно нокаутировал его.

Ти Джей имеет серию из трех побед, досрочно победив Кудзуки Накадзиму, Джафтели Лламидо и Брыля Байогоса.

Ранее сообщалось, что WBC санкционировал бой между Шакуром Стивенсоном и Уильямом Сепедой.

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