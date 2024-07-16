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WBC санкционировал бой между Шакуром Стивенсоном и Уильямом Сепедой

Боксеры проведут титульный поединок.
Сегодня, 08:48
Шакур Стивенсон / Getty Images
Шакур Стивенсон / Getty Images

Всемирный боксерский совет (WBC) санкционировал бой между чемпионом мира по версии WBC в легком весе Шакуром Стивенсоном (22-0, 10 КО) и боксером легкого веса Уильямом Сепедой (31-0, 27 КО).

Президент организации  Маурисио Сулейман выступил с обращением:

"WBC приказала провести обязательную защиту титула нашего чемпиона в легком весе Шакура Стивенсона против Уильяма Сепеды. С нетерпением жду этого чудесного боя".

Отметим, что Сепеда 6 июля нокаутировал американца Джованни Кабреру, а Стивенсон 7 июля победил единогласным решением Артема Арутюняна и защитил титул чемпиона WBC в легком весе.

Ранее Фьюри назвал боксера, который будет доминировать в супертяжелом весе.

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