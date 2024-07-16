WBC санкционировал бой между Шакуром Стивенсоном и Уильямом Сепедой
Боксеры проведут титульный поединок.
Всемирный боксерский совет (WBC) санкционировал бой между чемпионом мира по версии WBC в легком весе Шакуром Стивенсоном (22-0, 10 КО) и боксером легкого веса Уильямом Сепедой (31-0, 27 КО).
Президент организации Маурисио Сулейман выступил с обращением:
"WBC приказала провести обязательную защиту титула нашего чемпиона в легком весе Шакура Стивенсона против Уильяма Сепеды. С нетерпением жду этого чудесного боя".
Отметим, что Сепеда 6 июля нокаутировал американца Джованни Кабреру, а Стивенсон 7 июля победил единогласным решением Артема Арутюняна и защитил титул чемпиона WBC в легком весе.
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