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В команде Усика объяснили, почему украинец не показал свое лучшее выступление в бою с Фьюри

Украинец сумел доказать свое превосходство.
Сегодня, 16:55
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Расс Анбер, катмен объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, высказался о победе украинца над Тайсоном Фьюри.

По словам специалиста, украинец не показал свой максимум из-за переноса даты поединка.

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"Все говорили, что Усик не победит, все ставили на победу Фьюри, мы были андердогами. Все думали, что Фьюри слишком большой и умный. Тайсон тоже думал, что он слишком умный и сильный для Усика, но мы победили в первом поединке, это самое главное.

Я действительно не думаю, что вы увидели лучшую версию Усика. Лучшей его версией был бы Усик, которого вы бы увидели, если бы бой состоялся в изначально назначенную дату. Из-за новой даты у него, так сказать, получился небольшой застой. Он был на пике, был готов драться, и я считаю, что вы бы увидели совершенного Усика. Возможном, вы увидите такого Александра во втором бою", - сказал Анбер Boxing Social.

Напомним, Усик победил Фьюри раздельным решением судей (115-112, 114-113, 113-114).

Реванш Усика с Фьюри запланирован на 21 декабря в Саудовской Аравии.

Ранее украинец сообщил, когда начнет тренировочный лагерь перед вторым боем с Фьюри.

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