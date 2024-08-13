Промоутер Фьюри рассказал, почему Тайсон не нокаутировал Усика

Фрэнк Уоррен, промоутер Тайсона Фьюри, рассказал, поделился воспоминаниями о поединке британца с Александром Усиком.

По словам специалиста, украинец поймал "Цыганского короля" ударом, чем разрушил весь план Тайсона.

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"В конце седьмого раунда я и другие почувствовали, что Тайсон подбирается к Усику и может его нокаутировать в следующем раунде. Но Усик поймал его этим ударом в нос, и это как будто изменило поведение Тайсона в бою.

Я никогда не видел такого раньше, но Тайсон постоянно касался перчаткой этой области лица. Это, очевидно, беспокоило его. И потом у него был действительно плохой раунд, через который он прошел благодаря своему характеру", - приводит слова промоутера Boxing Social.

Напомним, реванш Усик - Фьюри запланирован на 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Фьюри сделал заявление о завершении карьеры.

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