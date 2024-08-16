Мбилли спрогнозировал, как завершится его бой с Деревянченко

Французский суперсредневес Кристиан Мбилли поделился ожиданиями от боя против украинца Сергея Деревянченко.

Французский боксер считает, что он одержит досрочную победу или выиграет поединок единогласным решением судей.

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"Мы долго искали такого соперника. Деревянченко дрался со многими чемпионами и я думаю, что он лучший боец ​​для меня, чтобы показать миру бокса, насколько я велик. Я должен быть лучшим во всем, чтобы победить его - техника, физика, скорость. Это то, для этого я тренируюсь.

Я ожидаю очень тяжелый бой. Я или нокаутирую его, или одержу победу единогласным решением. Я выложусь на максимум в этом поединке. Это будет зрелищный бой. Если я его нокаутирую, это будет идеально. Но я не иду туда ради нокаутов. Я стараюсь побеждать раунд за раундом. Если у меня будет возможность его нокаутировать, я ею воспользуюсь.

Надеюсь, после этого боя я приеду в США и покажу там замечательное выступление. Мне сейчас 29 лет, и я в самом лучшем состоянии как физически, так и ментально. Я готов к большим боям", - приводит слова Мбилли Boxing Scene.

Бой Деревянченко - Мбилли состоится в ночь на воскресенье, 18 августа, в Квебеке, Канада на арене Videotron Centre.

Ранее Деревянченко и Мбилли провели дуэль взглядов перед поединком.

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