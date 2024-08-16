"Готов к агрессивному бою": Деревянченко рассказал, чего ждет от Мбилли
Украинский представитель второго среднего веса Сергей Деревянченко поделился ожиданиями от боя против француза Кристиана Мбилли.
Украинец заверил, что готов противостоять агрессивному стилю своего оппонента.
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"Каждый бой, который я провел, помог мне получить эту возможность. Я готов к агрессивному бою. Я видел, как он дерется. Он сильный, он агрессивный, но я готов.
Как только мне предложили этот поединок, я решил, что подпишу контракт, потому что этот парень - номер один.
Мой опыт - это преимущество. Это помогало мне. Мы увидим, что из этого получится", - сказал Деревянченко на пресс-конференции перед боем.
Бой Деревянченко - Мбилли состоится в ночь на воскресенье, 18 августа, в Квебеке, Канада на арене Videotron Centre.
Ранее Деревянченко и Мбилли провели дуэль взглядов перед поединком.
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