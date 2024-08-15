Деревянченко и Мбилли провели дуэль взглядов перед боем

Украинец и француз на выходных встретятся в ринге в Канаде.

Украинский суперсредневес Сергей Деревянченко (15-5, 10 КО) свой ближайший бой проведет против француза Кристиана Мбилли (27-0, 23 КО).

Поединок состоится в ночь на воскресенье, 18 августа, в Квебеке, Канада на арене Videotron Centre.

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Перед встречей в ринге Деревянченко и Мбилли устроили традиционную битву взглядов. Соперники спокойно провели психологическую дуэль, после чего пожали друг другу руки.

Вашему вниманию видео битвы взглядов Деревянченко - Мбилли:

Ранее Деревянченко оценил своего ближайшего соперника.

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