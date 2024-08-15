iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Деревянченко и Мбилли провели дуэль взглядов перед боем

Украинец и француз на выходных встретятся в ринге в Канаде.
Вчера, 23:25
Кристиан Мбилли и Сергей Деревянченко / Top Rank
Кристиан Мбилли и Сергей Деревянченко / Top Rank

Украинский суперсредневес Сергей Деревянченко (15-5, 10 КО) свой ближайший бой проведет против француза Кристиана Мбилли (27-0, 23 КО).

Поединок состоится в ночь на воскресенье, 18 августа, в Квебеке, Канада на арене Videotron Centre.

Читай также: "Не исчерпал свой ресурс": Авторитетный тренер оценил шансы Деревянченко в ближайшем бою

Перед встречей в ринге Деревянченко и Мбилли устроили традиционную битву взглядов. Соперники спокойно провели психологическую дуэль, после чего пожали друг другу руки.

Вашему вниманию видео битвы взглядов Деревянченко - Мбилли:

Ранее Деревянченко оценил своего ближайшего соперника.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сергей Деревянченко битва взглядов дуэль взглядов видео битвы взглядов

Статьи по теме

"Парень дрался со всеми": Экс-чемпион оценил шансы Деревянченко в поединке против Мбилли "Парень дрался со всеми": Экс-чемпион оценил шансы Деревянченко в поединке против Мбилли
"Не исчерпал свой ресурс": Авторитетный тренер оценил шансы Деревянченко в ближайшем бою "Не исчерпал свой ресурс": Авторитетный тренер оценил шансы Деревянченко в ближайшем бою
"Действительно имеет жесткий удар": Деревянченко оценил своего ближайшего соперника "Действительно имеет жесткий удар": Деревянченко оценил своего ближайшего соперника
"Никогда не было такого соперника": Промоутер оппонента Деревянченко оценил украинца "Никогда не было такого соперника": Промоутер оппонента Деревянченко оценил украинца
Помочь журналистам

Видео

Дебютный гол Мбаппе в видеобзоре поединка Реал - Аталанта
Дебютный гол Мбаппе в видеобзоре поединка Реал - Аталанта

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина вернулась в ТОП-30, регресс Костюк и Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Сачко выбыл из топ-400
просмотров
Футбол сегодня: Кривбасс в отборе Лиги Европы, старт Ла Лиги и еврокубковые матчи
просмотров
Медали на Олимпиаде-2024 в Париже: США выиграли медальный зачет, Украина финишировала вне топ-20
просмотров

Последние новости

Европа00:33
Жирона без Цыганкова стартовала в Ла Лиге с ничьей против будущего соперника Кривбасса
Вчера, 23:58
Лига Европы23:58
Вернидуб объяснил, чего не хватило Кривбассу для успеха в противостоянии с Викторией
Бокс23:25
Деревянченко и Мбилли провели дуэль взглядов перед боем
Лига конференций22:38
Кривбасс сыграет в квалификации Лиги конференций
Лига Европы21:55
Кривбасс во второй раз проиграл Виктории и вылетел из Лиги Европы
Бокс21:35
Хэйни анонсировал свое возвращение в ринг
Европа20:58
Отец Ямаля сообщил о своем состоянии после вооруженного нападения
Европа20:40
Наставник ПСЖ объяснил, как планирует заменить Мбаппе
Бокс20:18
"Перестроится и сменит стратегию": Бывший соперник Усика сделал прогноз на реванш с Фьюри
Теннис20:15
Монфис рассыпался в комплиментах Альсарасу перед матчем в Цинцинате: На одном уровне с Новаком, Рафой и Роджером
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK