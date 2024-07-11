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"Действительно имеет жесткий удар": Деревянченко оценил своего ближайшего соперника

Украинец рассказал о преимуществах и недостатках непобежденного французского оппонента.
Сегодня, 10:59
Кристиан Мбилли и Сергей Деревянченко / Top Rank
Кристиан Мбилли и Сергей Деревянченко / Top Rank

Украинский суперсредневес Сергей Деревянченко (15-5, 10 КО) поделился мыслями о своем ближайшем сопернике французе Кристиане Мбилли (27-0, 23 КО).

Украинец выделил физическую мощь оппонента, но отметил, что у того есть недостатки в плане техники.

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"Когда предложили этот бой, в принципе, я сразу же дал согласие. Во-первых, его очень хорошо ведут. Во-вторых, парень действительно имеет жесткий удар. Нокаутирующий удар. С этим нельзя поспорить. Он физически крепкий боксер. К тому же у него агрессивный стиль. Он постоянно атакует и вкладывается в каждый удар.

У него есть проблемы с защитой. Когда идет вперед, насыпает, давит, то открываются дыры в защите. Мы работает над этим. Смотрим, куда можно свои контратаки вставить.

Если смотреть по статистике, то он как бы удобный для меня соперник. Он чем-то похож на прошлого моего оппонента. Просто Мбилли, он более агрессивный, у него нет поражений, и парень имеет чемпионский характер. Это все он постарается показать в нашем бою. По прессингу по напору, он как бы превосходит всех моих соперников, но ниже большинства в плане техники. К его технике есть вопросы. А вот с физическими данными, как он идет и бьет, держит темп, все в порядке", - сказал Деревянченко в комментарии YouTube-каналу ТАЙК МАЙСОН.

Бой Деревянченко - Мбилли состоится 17 августа в Квебеке, Канада.

Ранее промоутер оппонента Деревянченко оценил украинца.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сергей Деревянченко

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