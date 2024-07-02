"Никогда не было такого соперника": Промоутер оппонента Деревянченко оценил украинца

Камиль Эстефан, промоутер француза Кристиана Мбилли (27-0, 23 КО), поделился мыслями о ближайшем сопернике в лице украинского суперсредневеса Сергея Деревянченко (15-5, 10 КО).

По его словам, украинец станет серьезным оппонентом для его подопечного.

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"Я могу вам признаться, мы всей командой считаем, что еще не видели лучшую версию Кристиана. Он встретится с Деревянченко, который является одним из лучших во втором среднем весе. У Мбилли никогда не было такого соперника. У парня рекорд 15-5, но на самом деле я думаю, что должен быть 19-1.

Сергей в последних пяти боях дрался только с чемпионами мира или бывшими чемпионами. Так что это настоящее испытание. Это бой на самом высоком уровне. Я уверен, что Мбилли докажет, что он достоин поединка с Саулем Альваресом или Хайме Мунгией", - цитирует промоутера Boxing Scene.

Напомним, что бой Деревянченко - Мбилли состоится 17 августа в Квебеке, Канада.

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