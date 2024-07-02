"Получит бой с Канело": Промоутер сделал громкое заявление о поединке Деревянченко - Мбилли

Камиль Эстефан, промоутер француза Кристиана Мбилли (27-0, 23 КО), высказался о ближайшем поединке против украинского суперсредневеса Сергея Деревянченко (15-5, 10 КО).

Представитель боксера уверен, что победитель этого противостояния получит возможность встретиться в ринге с абсолютным чемпионом второго среднего веса Саулем Альваресом.

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"Победитель боя Мбилли - Деревянченко получит поединок с Канело.

Особенно если Кристиан сможет продемонстрировать то, на что он способен. Люди будут требовать бой с Альваресом. Люди захотят, чтобы Канело встретился с победителем", - приводит слова промоутера Boxing Scene.

Напомним, что бой Деревянченко - Мбилли состоится 17 августа в Квебеке, Канада.

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