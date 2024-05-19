Гвоздик и Деревянченко вживую увидели, как Беринчик стал чемпионом

Украинец Денис Беринчик (19-0, 9 КО) стал обладателем вакантного титула WBO в легком весе, одержав победу в бою с мексиканцем Эммануэлем Наваррете (38-2-1, 31 КО).

Поединок состоялся в ночь на воскресенье, 19 мая, на Pechanga Arena в Сан-Диего, Калифорния, США, возглавив боксерское шоу от промоутерской компании Top Rank.

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Арену, где проходил бой, посетили украинские коллеги триумфатора противостояния Александр Гвоздик и Сергей Деревянченко.

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе и неоднократный претендент на титулы в среднем дивизионе поддержали соотечественника и стали непосредственными свидетелями его успеха.

Фото с боя в своем Instagram опубликовал Гвоздик.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Беринчик - Наваррете.

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