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Гвоздик и Деревянченко вживую увидели, как Беринчик стал чемпионом

Украинские боксеры стали непосредственными свидетелями триумфа соотечественника.
Сегодня, 10:59
Денис Беринчик и Александр Гвоздик / instagram.com/alex_gvozdyk
Денис Беринчик и Александр Гвоздик / instagram.com/alex_gvozdyk

Украинец Денис Беринчик (19-0, 9 КО) стал обладателем вакантного титула WBO в легком весе, одержав победу в бою с мексиканцем Эммануэлем Наваррете (38-2-1, 31 КО).

Поединок состоялся в ночь на воскресенье, 19 мая, на Pechanga Arena в Сан-Диего, Калифорния, США, возглавив боксерское шоу от промоутерской компании Top Rank.

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Арену, где проходил бой, посетили украинские коллеги триумфатора противостояния Александр Гвоздик и Сергей Деревянченко.

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе и неоднократный претендент на титулы в среднем дивизионе поддержали соотечественника и стали непосредственными свидетелями его успеха.

Фото с боя в своем Instagram опубликовал Гвоздик.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Беринчик - Наваррете.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WBO Денис Беринчик Александр Гвоздик Сергей Деревянченко

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