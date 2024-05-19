Беринчик - Наваррете: лучшие моменты боя - видео
Украинец Денис Беринчик (19-0, 9 КО) одержал победу в бою с мексиканцем Эммануэлем Наваррете (38-2-1, 31 КО), завоевав вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в легком весе.
Поединок состоялся в ночь на воскресенье, 19 мая, на Pechanga Arena в Сан-Диего, штат Калифорния, США, став главным событием вечера бокса от промоутерской компании Top Rank.
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Бой продлился все отведенные 12 раундов, по итогам которых победа раздельным решением была присуждена украинскому боксеру со счетом 115:113, 112:116, 116:112.
Вашему вниманию видео лучших моментов боя Беринчик - Наваррете:
Отметим, что после победы над Наваретте Беринчик назвал возможных соперников, ответив на вопрос о бое с Ломаченко.
Источник: MEGOGO
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