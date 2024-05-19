"Господи, спасибо": Усик ярко отреагировал на победу Беринчика над Наваррете

В ночь на воскресенье, 19 мая, украинец Денис Беринчик одержал победу в бою с мексиканцем Эммануэлем Наваррете.

Украинский боксер одолел оппонента раздельным решением судей со счетом 115:113, 112:116, 116:112 и завоевал вакантный титул WBO в легком весе.

Читай также: Денис Беринчик – чемпион мира в легком весе!

За этим боем вместе со своей командой наблюдал Александр Усик, который несколькими часами ранее стал абсолютным чемпионом супертяжелого дивизиона, победив Тайсона Фьюри.

После оглашения результатов поединка Усик ярко отпраздновал успех соотечественника.

"Господи, спасибо. Спасибо, тебе. Тебе та слава, Боже", - сказал Александр и устроил небольшие танцы.

Отметим, что после победы над Наваретте Беринчик назвал возможных соперников, ответив на вопрос о бое с Ломаченко.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!