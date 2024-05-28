Деревянченко узнал соперника и дату следующего боя
Украинец выйдет в ринг против чемпиона по двум версиям.
Украинский бкосер второго среднего веса Сергей Деревянченко (15-5, 10 КО) вскоре вернется на ринг.
Спортсмен проведет поединок против обладателя титулов WBC Continental Americas и WBA International Кристиана Мбилли (26-0, 22 KO).
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Бой станет главным событием вечера бокса, который состоится 17 августа в Квебеке, Канада.
Отметим, что в своем последнем поединке Деревянченко победил Вона Александера единогласным решением судей.
Ранее промоутер заявил, что Усику позволили сохранить титул IBF.
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