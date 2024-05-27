"Оформлю лучший нокаут": Бенавидес высказался о бое с Гвоздиком

Американец оценил свою готовность к поединку.

Непобежденный боксер Дэвид Бенавидес (28-0, 24 KO) поделился мнением о своем поединке против экс-чемпиона мира Александра Гвоздика (20-1, 16 KO).

Американец пригрозил представителю Украины нокаутом.

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"Я готов к этому бою! Я нахожусь в отличной форме и постараюсь в бою с Гвоздиком оформить лучший нокаут в своей карьере.

Я считаю, что люди пока не увидели мои лучшие качества. Мне еще есть что доказывать", - приводит слова боксера Ringside24.

Бой Гвоздика против Бенавидеса состоится 15 июня в Лас-Вегасе. На кону будет стоять титул временного чемпиона WBC в полутяжелом весе.

Напомним, непобежденный украинский супертяж получил соперника на ближайший бой.

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