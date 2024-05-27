Непобежденный украинский супертяж получил соперника на ближайший бой
Владислав Сиренко выйдет в ринг в начале июня в США.
Украинский представитель супертяжелого веса Владислав Сиренко (20-0, 17 KO) узнал своего соперника на ближайший бой.
29-летний украинец встретится в ринге с 39-летним американским боксером Кейтом Барром (21-15-1, 8 КО).
Поединок состоится 4 июня в Нэшвилле, США, сообщает BoxRec.
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Сиренко в предыдущем бою в апреле 2024 года нокаутировал американца Деона Ронни Хэйла. До этого украинец не боксировал с декабря 2021 года из-за травмы.
Барр в своем последнем бою в феврале уступил техническим нокаутом Карлосу Фроменте.
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