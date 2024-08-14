"Не исчерпал свой ресурс": Авторитетный тренер оценил шансы Деревянченко в ближайшем бою

Известный американский тренер Тедди Атлас высказался о ближайшем бое украинского суперсредневеса Сергея Деревянченко (15-5, 10 КО) против француза Кристиана Мбилли (27-0, 23 КО).

По мнению специалиста, украинца пока рано списывать со счетов.

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"У Деревянченко было много тяжелых боев. Я думаю, что он мог бы выйти победителем из поединка с Геннадием Головиным. Я люблю GGG, но он мог бы оказаться тогда победителем.

Парню 38, вот в чем дело. Вопрос в том, что от него осталось? Я не знаю. Деревянченко потрепан? Возможно. Если это так, то насколько? В любом случае, он проверит Мбилли, и сделает это лучше, чем Рохан Мердок несколько боев назад. Потому что Деревянченко лучший боец.

Деревянченко не сильный панчер, но он не престает наносить удары. Он машина для нанесения ударов, так же как и Мбилли. Вот почему я говорю, что нужно посмотреть этот бой.

Думаю, нас ждет захватывающий бой. Это пройдет в Квебеке, Канада, на домашней арене Мбилли. Я собираюсь сделать ставку на то, что Деревянченко еще не пробит. Я могу поставить на то, что он еще не исчерпал свой ресурс.

Я уверен, что у Деревянченко еще осталось достаточно сил, чтобы пережить то, что Мбилли собирается обрушить на него. Кристиан будет наносить много ударов", - сказал Атлас.

Бой Деревянченко - Мбилли состоится 17 августа в Квебеке, Канада.

Ранее Деревянченко оценил своего ближайшего соперника.

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