"Понял, что не могу этого делать": Деревянченко подтвердил причину поражения от Мбилли

Украинский суперсредневес Сергей Деревянченко прокомментировал свое поражение в бою с французом Кристианом Мбилли.

Украинский боксер подтвердил, что во время поединка получил травму левой руки, что помешало ему выступить на должном уровне.

Читай также: Деревянченко уступил по очкам Мбилли, боксируя одной рукой

"Я не хотел проиграть. Я травмировал руку, но все равно продолжал драться. Мои ноги были в порядке, но у меня была только одна рука.

Мне приходилось много двигаться, потому что как только останавливался, мой соперник наносил серии ударов. В последнем раунде я старался бить обеими руками, но это было сложно.

В определенный момент я пытался бить левой рукой, но понял, что не могу этого делать. Я понимал, что это проблема", - цитирует Деревянченко BigFightWeekend.

Ранее бывший чемпион мира оценил карьеру Деревянченко.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!