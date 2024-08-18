"Понял, что не могу этого делать": Деревянченко подтвердил причину поражения от Мбилли
Украинский суперсредневес Сергей Деревянченко прокомментировал свое поражение в бою с французом Кристианом Мбилли.
Украинский боксер подтвердил, что во время поединка получил травму левой руки, что помешало ему выступить на должном уровне.
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"Я не хотел проиграть. Я травмировал руку, но все равно продолжал драться. Мои ноги были в порядке, но у меня была только одна рука.
Мне приходилось много двигаться, потому что как только останавливался, мой соперник наносил серии ударов. В последнем раунде я старался бить обеими руками, но это было сложно.
В определенный момент я пытался бить левой рукой, но понял, что не могу этого делать. Я понимал, что это проблема", - цитирует Деревянченко BigFightWeekend.
Ранее бывший чемпион мира оценил карьеру Деревянченко.
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