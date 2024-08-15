iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Малиньяджи: Деревянченко стал жертвой решений мафии

Легенда бокса оценил карьеру украинского боксера.
Сегодня, 12:35
Сергей Деревянченко / Getty Images
Сергей Деревянченко / Getty Images

Бывший чемпион мира Пол Малиньяджи поделился мнением по поводу Сергея Деревянченко.

Эксперт считает, что украинец отличный боксер, однако в прошлом ему не повезло.

Читай также: Райан Гарсия оценил поражение Богачука в бою с Ортисом

"Надо посмотреть, что еще осталось у Деревянченко. До сих пор он стабильно показывал, что еще способен многое показать. Он дрался в невероятно конкурентных поединках, создавал соперникам максимальные испытания.

Но Сергей не получал в свою пользу результаты на топ-уровне – потому что бокс немного мафия. Раньше в близких боях победу отдавали позвонившему мафии. И то, что у нас больше нет организованной преступности, еще не значит, что это так не работает до сих пор.

Деревянченко стал жертвой решений, когда в некоторых боях был не тем парнем, который связан с правильными людьми. У него были очень и очень близкие решения против Головкина, Джейкобса, Мунгии – там можно было отдать победу любому из них", - приводит слова Малиньяджи ProBox TV

Свой следующий поединок Деревянченко проведет против  Кристиана Мбилли во втором среднем весе, бой состоится 18 августа.

Ранее авторитетный тренер оценил шансы Деревянченко в ближайшем бою.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Голливудский актер помог Манчестер Юнайтед с презентацией новой формы Голливудский актер помог Манчестер Юнайтед с презентацией новой формы
Жирона подписала нападающего на замену Довбика Жирона подписала нападающего на замену Довбика
Ла Лига работает над проведением матча Барселона - Атлетико за границей Ла Лига работает над проведением матча Барселона - Атлетико за границей
Да Ла Хойя назвал главную проблему Стивенсона Да Ла Хойя назвал главную проблему Стивенсона
Помочь журналистам

Видео

Дебютный гол Мбаппе в видеобзоре поединка Реал - Аталанта
Дебютный гол Мбаппе в видеобзоре поединка Реал - Аталанта

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина вернулась в ТОП-30, регресс Костюк и Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Сачко выбыл из топ-400
просмотров
Футбол сегодня: Кривбасс в отборе Лиги Европы, старт Ла Лиги и еврокубковые матчи
просмотров
Медали на Олимпиаде-2024 в Париже: США выиграли медальный зачет, Украина финишировала вне топ-20
просмотров

Последние новости

Европа14:23
Голливудский актер помог Манчестер Юнайтед с презентацией новой формы
Европа14:20
Жирона подписала нападающего на замену Довбика
Европа14:01
Ла Лига работает над проведением матча Барселона - Атлетико за границей
Бокс13:50
Да Ла Хойя назвал главную проблему Стивенсона
Футбол13:40
"Я был ошеломлен": экс-одноклубник Роналду рассказал, когда португалец завершит карьеру
Европа13:20
Манчестер Сити отправит игрока сборной Англии в стан новичка АПЛ
Европа12:57
Фернандеш: До продления с Манчестер Юнайтед у меня были другие предложения
Киберспорт12:50
IEM Cologne 2024: MOUZ - G2, SAW - FaZe в четвертьфинале
Бокс12:35
Малиньяджи: Деревянченко стал жертвой решений мафии
НБА12:31
Кубок НБА: лига опубликовала расписание группового этапа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK