Малиньяджи: Деревянченко стал жертвой решений мафии

Бывший чемпион мира Пол Малиньяджи поделился мнением по поводу Сергея Деревянченко.

Эксперт считает, что украинец отличный боксер, однако в прошлом ему не повезло.

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"Надо посмотреть, что еще осталось у Деревянченко. До сих пор он стабильно показывал, что еще способен многое показать. Он дрался в невероятно конкурентных поединках, создавал соперникам максимальные испытания.

Но Сергей не получал в свою пользу результаты на топ-уровне – потому что бокс немного мафия. Раньше в близких боях победу отдавали позвонившему мафии. И то, что у нас больше нет организованной преступности, еще не значит, что это так не работает до сих пор.

Деревянченко стал жертвой решений, когда в некоторых боях был не тем парнем, который связан с правильными людьми. У него были очень и очень близкие решения против Головкина, Джейкобса, Мунгии – там можно было отдать победу любому из них", - приводит слова Малиньяджи ProBox TV

Свой следующий поединок Деревянченко проведет против Кристиана Мбилли во втором среднем весе, бой состоится 18 августа.

Ранее авторитетный тренер оценил шансы Деревянченко в ближайшем бою.

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