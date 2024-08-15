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Райан Гарсия оценил поражение Богачука в бою с Ортисом

Боксер считает, что украинец победил своего соперника.
Сегодня, 10:38
Верджил Ортис и Сергей Богачук / Getty Images
Верджил Ортис и Сергей Богачук / Getty Images

Американский боксер Райан Гарсия заявил, что временный чемпион WBC в первом среднем весе Верджил Ортис уступил в поединке против Сергея Богачука.

По словам иментого спорстмена, представитель Украины должен был победить.

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"Ортис проиграл. Мне нравится Роберт Гарсия, я считаю его невероятным тренером. У него доброе сердце, но когда он говорит, что Верджил уничтожил бы меня, даже не напрягаясь, - это безумие. Если ты хороший боец, то видишь все его удары. Он вкладывается в каждый удар, изо всех сил пытается нокаутировать тебя. Это круто, и у него есть мужество, но на определенном уровне это не работает.

Поэтому я всегда побеждал его в любителях. Верджил очень эмоционален в ринге, он просто начинает выбрасывать любые удары. Со стороны его мощь кажется более устрашающей, но на ринге я не увидел ничего, что заставило бы меня подумать об этом", - приводит слова Гарсии  Fight Hub TV.

Напомним, Ортис победил Богачука решением большинства судей (113-113, 114-112, 114-112).

Ранее бывший чемпион мира оценил поражение Богачука в бою с Ортисом.

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