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"Опасный парень": бывший чемпион мира оценил поражение Богачука в бою с Ортисом

Крис Алгиери сделал вывод по итогу скандального поединка.
Сегодня, 14:50
Сергей Богачук и Верджил Ортис / Getty Images
Сергей Богачук и Верджил Ортис / Getty Images

Бывший чемпион мира в суперлегком весе Крис Алгиери высказался о победе Верджила Ортиса в бою с Сергеем Богачуком.

По словам эксперта, американец заслуженно победил, хоть два раза был в нокдауне.

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"Верджил заслужил победу над Сергеем. Он выиграл больше раундов. Контроль также на его стороне. Ортис показал хорошие боксерские навыки.

Два нокдауна, которые он получили, были законными, но Верджил хорошо от них оправился. Особенного от второго, в восьмом раунде, когда он забрал остаток трехминутки.

Ортис копал глубже, когда это было нужно. Он забрал 11 и 12 ранды. Верджил выбрасывал больше ударов, чем мы привыкли видеть. Богачук в очередной раз доказал, что он очень опасный панчер, но все же Ортис был эффективней", - приводит слова Алгиери Boxing Scene.

Ранее тренер Ортиса назвал условие для реванша с Богачуком.

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