"Опасный парень": бывший чемпион мира оценил поражение Богачука в бою с Ортисом

Бывший чемпион мира в суперлегком весе Крис Алгиери высказался о победе Верджила Ортиса в бою с Сергеем Богачуком.

По словам эксперта, американец заслуженно победил, хоть два раза был в нокдауне.

Читай также: "Сергей не проиграл": Промоутер Богачука объяснил, почему победа Ортиса незаслуженная

"Верджил заслужил победу над Сергеем. Он выиграл больше раундов. Контроль также на его стороне. Ортис показал хорошие боксерские навыки.

Два нокдауна, которые он получили, были законными, но Верджил хорошо от них оправился. Особенного от второго, в восьмом раунде, когда он забрал остаток трехминутки.

Ортис копал глубже, когда это было нужно. Он забрал 11 и 12 ранды. Верджил выбрасывал больше ударов, чем мы привыкли видеть. Богачук в очередной раз доказал, что он очень опасный панчер, но все же Ортис был эффективней", - приводит слова Алгиери Boxing Scene.

Ранее тренер Ортиса назвал условие для реванша с Богачуком.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!