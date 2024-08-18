"Он воин, я многому научился": Мбилли оценил победу над травмированным Деревянченко

Французский представитель второго среднего веса Кристиан Мбилли прокомментировал свой успех в поединке с украинцем Сергеем Деревянченко.

Победитель боя отдал должное своему сопернику, который большую часть противостояния провел с травмой левой руки.

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"У моего соперника была травма, но он очень хороший боец. Я не смог воспользоваться этой травмой, потому что он очень хорошо двигался и отлично выступил.

Я многому научился в этом бою. Этот человек - гладиатор. Он воин. Деревянченко очень хорошо боксировал. Я многому научился.

Я собираюсь вернуться домой и посмотреть бой. Я извлечу из всего этого несколько уроков", - цитирует Мбилли BigFightWeekend.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Деревянченко - Мбилли.

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