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Гвоздик и Деревянченко лично поддержали Беринчика после его поражения Дэвису

Украинские боксеры посетили бой соотечественника.
Сегодня, 12:05
Александр Гвоздик и Денис Беринчик / instagram.com/alex_gvozdyk
Александр Гвоздик и Денис Беринчик / instagram.com/alex_gvozdyk

Уже бывший чемпион мира по версии WBO в легком весе Денис Беринчик (19-1, 9 КО) потерпел досрочное поражение в титульном бою против американца Кишона Дэвиса (13-0, 9 КО).

Украинского боксера в этом противостоянии поддерживали другие известные коллеги-соотечественники Александр Гвоздик и Сергей Деревянченко.

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Оба боксера присутствовали в зале непосредственно во время поединка, о чем Гвоздик отчитался в своем Instagram.

После неудачного боя Гвоздик и Деревянченко лично поддержали соотечественника, встретившись с Беринчиком и сделав вместе с ним фото с флагом Украины.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Беринчик - Дэвис.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Денис Беринчик Александр Гвоздик Сергей Деревянченко Кишон Дэвис

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