Гвоздик и Деревянченко лично поддержали Беринчика после его поражения Дэвису

Уже бывший чемпион мира по версии WBO в легком весе Денис Беринчик (19-1, 9 КО) потерпел досрочное поражение в титульном бою против американца Кишона Дэвиса (13-0, 9 КО).

Украинского боксера в этом противостоянии поддерживали другие известные коллеги-соотечественники Александр Гвоздик и Сергей Деревянченко.

Читай также: Беринчик нокаутом уступил Дэвису, потеряв чемпионский титул

Оба боксера присутствовали в зале непосредственно во время поединка, о чем Гвоздик отчитался в своем Instagram.

После неудачного боя Гвоздик и Деревянченко лично поддержали соотечественника, встретившись с Беринчиком и сделав вместе с ним фото с флагом Украины.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Беринчик - Дэвис.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!