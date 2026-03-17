"Мы не торопимся": Промоутер Джошуа отреагировал на информацию о договоренности с Фьюри

Эдди Хирн, промоутер бывшего обладателя титулов в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа, прокомментировал заявление обозревателя Гарета Дэвиса о якобы уже существующей договоренности о бое с еще одним экс-чемпионом Тайсоном Фьюри.

Представитель Эй Джея опроверг слухи о том, что поединок согласован, учитывая ситуацию с трагической аварией, а также очертил сроки вероятного возвращения в ринг своего подопечного.

Читай также: Фьюри и Джошуа договорились о бое

"Я написал ему и спросил об этом. Он сказал, что отказался от своих слов и что это неправда. Я ответил, что об этом сообщало много СМИ и это абсолютная неправда.

Абсолютно ничего не подписано с Энтони Джошуа по поводу боя с Тайсоном Фьюри. Ничего не согласовано. Были разговоры и продвинутые переговоры до того, как произошел несчастный случай. Он должен был драться с Джейком Полом, затем он должен был сразиться в феврале или марте в Саудовской Аравии, а затем он должен был встретиться с Фьюри. Опять же, ничего не было подписано, а потом произошел несчастный случай.

С тех пор не было никаких разговоров об этом бое, кроме разговоров в последние несколько дней с доктором Раканом и Sela о том, чтобы начать рассматривать возможность пересмотра плана. На следующей неделе, когда он начнет, я отправлюсь в лагерь с Джошуа, и мы начнем обсуждать, что будет дальше. Эти разговоры будут проходить одновременно с Турки, Sela и всеми другими, чтобы понять позицию по бою с Фьюри.

Мы более чем готовы к этому бою, но Эй Джею нужно вернуться в лагерь, и нам нужно физически понять, сколько времени ему понадобится, чтобы вернуться в бокс. Мы не торопимся с ним, и он сам не торопится. Поэтому вполне вероятно, что возвращение состоится в конце лета, а затем есть все шансы, что мы сможем сразиться с Фьюри. Но сейчас нет гарантии, что он вернется в ринг", - сказал Хирн в комментарии The Stomping Ground.

Ранее также сообщалось, что Джошуа может провести реванш с Диллианом Уайтом.

