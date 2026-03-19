Форвард Баварии приблизился к достижением ван Нистелроя и Холанда

Форвард мюнхенской Баварии Гарри Кейн в рамках Лиги чемпионов забил 50 голов за 66 матчей.

В последнем матче немецкой команды англичанин оформил дубль в игре 1/8 финала против Аталанты, забив свои 49-й и 50-й голы в турнире.

Теперь 32-летний нападающий сравнялся с Лионелем Месси, у которого такое же количество голов за 66 матчей.

Fewest games needed to score 50 Champions League goals:



◎ 49 - Erling Haaland

◎ 62 - Ruud van Nistelrooy

◎ 66 - Lionel Messi

◉ 66 - Harry Kane



