Форвард Баварии приблизился к достижением ван Нистелроя и Холанда

И сравнялся с Лионелем Месси по одному показателю в Лиге чемпионов.
Сегодня, 07:33       Автор: Валентина Чорноштан
Гарри Кейн / Getty Images

Форвард мюнхенской Баварии Гарри Кейн в рамках Лиги чемпионов забил 50 голов за 66 матчей.

В последнем матче немецкой команды англичанин оформил дубль в игре 1/8 финала против Аталанты, забив свои 49-й и 50-й голы в турнире.

Теперь 32-летний нападающий сравнялся с Лионелем Месси, у которого такое же количество голов за 66 матчей.

Однако его опережают форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд, у которого в активе 50 голов за 49 матчей, а также бывший игрок сборной Нидерландов Руд ван Нистелрой, забивший 50 голов за 62 матча.

К слову, Ямаль побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов.

НХЛ: Юта перестреляла Даллас, Питтсбург разгромил Колорадо
