Форвард Баварии приблизился к достижением ван Нистелроя и Холанда
Форвард мюнхенской Баварии Гарри Кейн в рамках Лиги чемпионов забил 50 голов за 66 матчей.
В последнем матче немецкой команды англичанин оформил дубль в игре 1/8 финала против Аталанты, забив свои 49-й и 50-й голы в турнире.
Теперь 32-летний нападающий сравнялся с Лионелем Месси, у которого такое же количество голов за 66 матчей.
Fewest games needed to score 50 Champions League goals:
◎ 49 - Erling Haaland
◎ 62 - Ruud van Nistelrooy
◎ 66 - Lionel Messi
◉ 66 - Harry Kane
Harry equals Messi. 🤝 pic.twitter.com/krGKKnxRKv
Однако его опережают форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд, у которого в активе 50 голов за 49 матчей, а также бывший игрок сборной Нидерландов Руд ван Нистелрой, забивший 50 голов за 62 матча.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!