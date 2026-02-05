Ямаль - о ЗМ: Это не определяется лишь вашей игрой

Вингер Барселоны и сборной Испании Ламин Ямаль поделился мыслями о Золотом мяче и о том, что занял второе место в голосовании за награду в 2025 году.

"Я об этом не думаю. Мысли об этой награде не принесут ответа. Всё зависит от того, что вы выиграете, как вы играете и кто голосует. Это определяется не только вашей игрой. Я просто хочу получать удовольствие и побеждать с Барселоной и национальной сборной", — цитирует слова 19-летнего игрока Mundo Deportivo.

Напомним, что Золотой мяч в 2025 году выиграл форвард ПСЖ Усман Дембеле.

В текущем сезоне чемпионата Испании Ямаль забил 9 голов и отдал 9 результативных передач в 18 матчах.

К слову, Ливерпуль готовит 100 миллионов фунтов для покупки вингера Астон Виллы.

