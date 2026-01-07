Звезда Барселоны пропустил тренировку перед матчем с Атлетиком

Издание Marca сообщает, что Ламин Ямаль пропустил тренировку перед полуфинальным матчем.

По имеющейся информации, вингер Барселоны не был замечен на тренировке на стадионе имени короля Абдаллы в Джидде, где и пройдет 1/2 финала Суперкубка Испании.

Добавим, что ранее 19-летний испанец пропускал занятие за два дня до матча с Эспаньолом, однако тогда Ламин принял участие в игре.

Отмечается, что перед матчем в рамках Ла Лиги Ямаль провел только индивидуальную работу в тренажерном зале. Испанское СМИ подмечает, что возможно на этот раз вингер ограничился только такой подготовкой перед матчем с Атлетиком Бильбао.

Напомним, что лидер Реала Килиан Мбаппе под вопросом на участие в полуфинальной игре против мадридского Атлетико.

