iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Звезда Барселоны пропустил тренировку перед матчем с Атлетиком

Готов ли к полуфиналу Суперкубка Испании?
Сегодня, 15:23       Автор: Валентина Чорноштан
Ламин Ямаль / Getty Images
Ламин Ямаль / Getty Images

Издание Marca сообщает, что Ламин Ямаль пропустил тренировку перед полуфинальным матчем.

По имеющейся информации, вингер Барселоны не был замечен на тренировке на стадионе имени короля Абдаллы в Джидде, где и пройдет 1/2 финала Суперкубка Испании.

Добавим, что ранее 19-летний испанец пропускал занятие за два дня до матча с Эспаньолом, однако тогда Ламин принял участие в игре.

Отмечается, что перед матчем в рамках Ла Лиги Ямаль провел только индивидуальную работу в тренажерном зале. Испанское СМИ подмечает, что возможно на этот раз вингер ограничился только такой подготовкой перед матчем с Атлетиком Бильбао.

Напомним, что лидер Реала Килиан Мбаппе под вопросом на участие в полуфинальной игре против мадридского Атлетико.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Ламин Ямаль

Статьи по теме

Барселона из-за травмы потеряла голкипера Барселона из-за травмы потеряла голкипера
Левандовски: Футбол - это не вся моя жизнь Левандовски: Футбол - это не вся моя жизнь
Барселона установила лучшую голевую серию среди топ-лиг Европы Барселона установила лучшую голевую серию среди топ-лиг Европы
Барселона вырвала победу в дерби с Эспаньолом Барселона вырвала победу в дерби с Эспаньолом

Видео

ТОП-10 моментов НБА: победный трехочковый Дюранта возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: победный трехочковый Дюранта возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" в марте сыграют в плей-офф квалификации ЧМ-2026
просмотров
Биатлон-2025/2026: мужской и женский спринты откроют завтра этап Кубка мира в Оберхофе
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта в Обергофе
просмотров
Футбол сегодня: матчи Манчестер Сити, Челси, Манчестер Юнайтед, Наполи, Интера, Бенфики, полуфинал Суперкубка Испании
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: mezii впервые попал в список
просмотров

Последние новости

Европа16:23
Новый тренер Челси: Хочу, чтобы мы играли в скоростной, атакующий футбол
НХЛ15:54
Виннипег Джетс организовал вечер украинского наследия
Европа15:23
Звезда Барселоны пропустил тренировку перед матчем с Атлетиком
Биатлон15:00
Биатлон-2025/2026: мужской и женский спринты откроют завтра этап Кубка мира в Оберхофе
Биатлон14:55
Плохой прогноз погоды внес коррективы в календарь этапа Кубка мира в Оберхофе
НБА14:40
Кливленд сообщил об обновлённом сроке восстановления Макса Струса
Бокс14:33
Промоутер рассказал, защиту какого титула Усик может провести следующей
Теннис14:17
Костюк прорывается в 1/8 финала. Украинка обыграла представительницу Казахстана
Другие страны13:47
Месси рассказал, кем видит себя после завершения карьеры
Бокс13:45
Усик решил поздравить украинцев с Рождеством 7 января
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK