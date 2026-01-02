iSport.ua
Звезда Барселоны готов к матчу с Эспаньолом

Ламин Ямаль вернулся к тренировкам.
Сегодня, 13:28       Автор: Андрей Безуглый
Ламин Ямаль / Getty Images
Ламин Ямаль / Getty Images

Вингер Барселоны Ламин Ямаль готов к матчу с Эспаньолом, сообщает Diario Sport.

Напомним, что накануне футболист пропусти тренировку из-за недомогания. 

Однако в итоге Ямаль полностью здоров и уже сегодня вернулся к работе в общей группе.

Поединок Эспаньол - Барселона состоится 3 января в 22:00 по киевскому времени. Хотя хозяева и просили Ла Лигу перенести матч на более раннее время.

Ранее также сообщалось, что вингер Челси ищет себе новый клуб.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ламин Ямаль

