Звезда Барселоны готов к матчу с Эспаньолом

Вингер Барселоны Ламин Ямаль готов к матчу с Эспаньолом, сообщает Diario Sport.

Напомним, что накануне футболист пропусти тренировку из-за недомогания.

Однако в итоге Ямаль полностью здоров и уже сегодня вернулся к работе в общей группе.

Поединок Эспаньол - Барселона состоится 3 января в 22:00 по киевскому времени. Хотя хозяева и просили Ла Лигу перенести матч на более раннее время.

