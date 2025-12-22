Форвард Клипперс может вернуться на площадку раньше срока

Деррик Джонс из Клипперс, который выбыл на длительный срок, скоро вернется на площадку.

Напомним, что в ноябре, в матче против Селтикс, Джонс получил травму колена в результате контакта с лидером команды Джейленом Брауном.

Медицинский штаб команды сообщил, что игрок будет отсутствовать шесть-семь недель. Отмечается, что в восстановлении появился прогресс, и Джонс уже приступил к полноценным тренировкам в формате "пять на пять".

По данным журналиста Лоу Мюррея, Джонс вернется в строй раньше срока, а именно — до начала января.

