iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Форвард Клипперс может вернуться на площадку раньше срока

Прорыв в реабилитации.
Сегодня, 09:46       Автор: Валентина Чорноштан
Деррик Джонс / Getty Images
Деррик Джонс / Getty Images

Деррик Джонс из Клипперс, который выбыл на длительный срок, скоро вернется на площадку.

Напомним, что в ноябре, в матче против Селтикс, Джонс получил травму колена в результате контакта с лидером команды Джейленом Брауном.

Медицинский штаб команды сообщил, что игрок будет отсутствовать шесть-семь недель. Отмечается, что в восстановлении появился прогресс, и Джонс уже приступил к полноценным тренировкам в формате "пять на пять".

По данным журналиста Лоу Мюррея, Джонс вернется в строй раньше срока, а именно — до начала января.

Результаты и обзоры прошедших поединков Национальной баскетбольной ассоциации.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: деррик джонсон

Статьи по теме

Бывший соперник Владимира Кличко заразился коронавирусом Бывший соперник Владимира Кличко заразился коронавирусом
Джошуа выбрал соперников для Пола после победы над ним Джошуа выбрал соперников для Пола после победы над ним
Защитник Ювентуса выбыл из строя на длительный срок Защитник Ювентуса выбыл из строя на длительный срок
Форвард Борнмута принял решение касательно своего перехода Форвард Борнмута принял решение касательно своего перехода

Видео

ТОП-10 моментов НБА: трехочковый Эдвардса на последней минуте возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: трехочковый Эдвардса на последней минуте возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Киркейде и Джакомель победами в масс-стартах закрыли третий этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей украинкой, Калинина взлетела вверх после Лиможа
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Анси
просмотров
Футбол сегодня: финал Суперкубка Италии, Зинченко сыграет против Фулхэма, Судаков и Трубин с Фамаликаном
просмотров

Последние новости

Бокс12:44
Джошуа выбрал соперников для Пола после победы над ним
Европа12:39
Защитник Ювентуса выбыл из строя на длительный срок
Европа11:54
Форвард Борнмута принял решение касательно своего перехода
Украина11:25
Хоккейная кооперация. Днепр поможет Шторму в чемпионате Украины
Формула 111:01
Хэмилтон выразил опасения по поводу болидов Формулы-1 на сезон-2026
Европа10:36
Не только Барселона. Ливерпуль заинтересован в покупке защитника Интера
Теннис10:03
"Я сама решаю свои проблемы на корте": Стародубцева о подготовке к сезону в Австралии
НБА09:46
Форвард Клипперс может вернуться на площадку раньше срока
Бокс09:29
Леннокс Льюис оценил карьеру Александра Усика и его вклад в бокс
НХЛ08:54
НХЛ: Колорадо разгромил Миннесоту, Питтсбург обыграл Монреаль в буллитах
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK