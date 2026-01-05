iSport.ua
Форвард Клипперс снова травмировал колено

Повторное повреждение Джонса вызывает опасения.
Сегодня, 11:57       Автор: Валентина Чорноштан
Деррик Джонс / Getty Images
Деррик Джонс / Getty Images

Деррик Джонс получил травму в матче против Бостона.

Форвард Клипперс получил повреждение правого колена, сообщается, что у него диагностировано растяжение медиальной коллатеральной связки второй степени.

Отмечается, что игрок будет повторно обследован через шесть недель.

Добавим, что ранее, 16 ноября, также в матче против Бостон Селтикс, он получил растяжение связок того же колена и тогда пропустил более месяца.

К слову, посмотреть видеообзоры матчей НБА можно на нашем сайте.

