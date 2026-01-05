НБА: Кливленд уступил Детройту, Бруклин обыграл Денвер
В ночь на понедельник, 5 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграно восемь матчей.
Результаты матчей НБА за 5 января
Кливленд – Детройт – 110:114 (28:19, 28:47, 26:21, 28:27)
Кливленд: Митчелл (30), Гарленд (16 + 6 передач), Э. Мобли (15 + 4 блок-шота), Мэррилл (15), Тайсон (6) – старт; Хантер (14), Брайант (7), Томлин (5), Портер (2), Болл (0).
Детройт: Каннингем (27 + 7 передач), Д. Робинсон (12), Стюарт (8), Род (8 + 8 подборов), Томпсон (8 + 10 подборов) – старт; Дженкинс (25), Грин (11), Холланд (8 + 9 подборов), Айви (7), Сассер (0).
Орландо – Индиана – 135:127 (28:36, 41:22, 38:42, 28:27)
Орландо: Бейн (31 + 6 передач), Банкеро (28 + 12 подборов), Блэк (27 + 10 передач + 4 блок-шота), Картер (18 + 12 подборов), да Силва (10) – старт; Ричардсон (12), Айзек (4), Джонс (3), Битадзе (2), Кейн (0), Ховард (0).
Индиана: Сиакам (34 + 7 подборов), Несмит (25 + 8 передач), Нембхард (20 + 11 передач), Поттер (11 + 10 подборов), Ферфи (2) – старт; Хафф (11), Макконнелл (10), Шеппард (8), Уокер (6), Джонс (0), Брэдли (0).
Бруклин – Денвер – 127:115 (33:29, 26:23, 41:32, 27:31)
Бруклин: Портер (27 + 11 подборов), Клауни (22), Шарп (17), Дэмин (13), Мэнн (6 + 6 передач) – старт; Томас (17), З. Уильямс (13), Пауэлл (5), Траоре (5), Вольф (2).
Денвер: Дж. Мюррей (27 + 16 передач), Уотсон (23), Холмс (6), К. Браун (3), Джонс (3) – старт; Хардуэй (26), Гордон (20), Ннаджи (4), Пикетт (3), Б. Браун (0).
Вашингтон – Миннесота – 115:141 (28:38, 30:35, 21:35, 36:33)
Вашингтон: Макколлум (20), Джонсон (13), Миддлтон (10), Сарр (7), Кулибали (6) – старт; Кисперт (13), Вукчевич (8), Кэррингтон (7), Шемпени (6), Бегли (6), Райли (6), Джонсон (5), Бренем (4), Гилл (4).
Миннесота: Эдвардс (35), Рэндл (22), Гобер (18 + 14 подборов + 4 блок-шота), Макдэниэлс (12), Дивинченцо (5) – старт; Кларк (12), Рид (9 + 7 подборов), Хайленд (7), Конли (7), Джузенг (6), Миллер (6), Инглс (2), Диллингем (0).
Майами – Новый Орлеан – 125:106 (43:39, 27:23, 23:15, 32:29)
Майами: Пауэлл (34), Вейр (16 + 12 подборов), Адебайо (12 + 6 передач), Уиггинс (10), Митчелл (9 + 6 передач) – старт; Йович (19), Ларссон (16 + 6 передач), Гарднер (4), Якучионис (3), Смит (2), Фонтеккьо (0).
Новый Орлеан: Мерфи (27 + 8 подборов), Фирс (21), Куин (13 + 5 потерь), Уильямсон (12), Маткович (4) – старт; Пул (8 + 8 передач), Мисси (6), Альварадо (6), Макгауэнс (5), Пиви (4), Хоукинс (0), Александер (0).
Финикс – Оклахома – 108:105 (20:26, 22:23, 32:24, 34:32)
Финикс: Букер (24 + 9 передач), Брукс (22 + 5 потерь), Гиллеспи (8), Уильямс (8), О’Нил (3) – старт; Гудвин (26), Данн (9 + 8 подборов), Игодаро (5 + 8 подборов), Ливерс (3), Буэй (0).
Оклахома: Гилджес-Александер (25 + 6 передач), Джейлен Уильямс (23 + 7 передач), Холмгрен (18 + 9 подборов), Дорт (13), Уоллес (3) – старт; Митчелл (13), Уиггинс (5), К. Уильямс (3), Карузо (2), Джо (0), Карлсон (0).
Сакраменто – Милуоки – 98:115 (26:28, 18:34, 25:23, 29:30)
Сакраменто: Уэстбрук (21), Мюррей (12), Дерозан (11), Рейно (6 + 8 подборов), Ачиува (4) – старт; Лавин (20), Шредер (13), Клиффорд (7), Юбенкс (4), Эллис (0).
Милуоки: Я. Адетокумбо (37 + 11 подборов), Портер (25 + 10 передач), Тернер (15), Роллинз (12), Грин (1) – старт; Трент (13), Портис (9 + 11 подборов), Кузма (3), Г. Харрис (0).
Лейкерс – Мемфис – 120:114 (26:34, 28:31, 29:22, 37:27)
Лейкерс: Дончич (36 + 9 подборов + 8 передач), Ларэвиа (26), Джеймс (26 + 7 подборов + 10 передач), Эйтон (15 + 8 подборов), Смарт (6) – старт; Вандербилт (7 + 7 подборов), Кнехт (3), Хэйс (1), Смит (0).
Мемфис: Веллс (23), Кауард (16 + 8 подборов), Джарен Джексон (14), Лэндейл (13 + 10 подборов), Спенсер (5 + 9 передач) – старт; Альдама (12 + 10 подборов + 7 передач), Джексон (11), Смолл (7), Колдуэлл-Поуп (7), Колоко (6).
