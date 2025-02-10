Аутсайдер Серии A официально вернул в должность легенду Милана

Сальваторе Боккетти уволен с мостика "брианцоли". На должность алленаторе вернулся Алессандро Неста, сообщает официальный сайт клуба.

48-летний специалист работал с Монцой в первом круге чемпионата Италии. Под его руководством ломбардцы потерпели девять поражений, 7 матчей Серии A свели вничью и лишь в одном сумели победить. На дверь Несте указали перед Рождеством.

Вместо чемпиона мира-2006 работать с Монцой взялся Боккетти. Однако улучшить результаты команды не сумел. Во главе "брианцоли" он одержал одну победу в семи турах.

Кстати, накануне Наполи разошелся миром с Удинезе.

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