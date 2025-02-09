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Наполи - Удинезе: обзор матча и результат поединка 09.02.2025

Лидеры чемпионата Италии не смогли дожать Удинезе.
Вчера, 23:46
Наполи – Удинезе / Getty Images
Наполи – Удинезе / Getty Images

В дебюте команды обменялись моментами. Неаполитанец Политано не смог пробить голкипера после флангового прорыва. Лукка же головой после навеса Товена пробил мимо ворот.

Впоследствии француз создал момент для Эккеленкампа, но Мерет среагировал на удар в ближний угол. Наполи ответил неточным ударом Полетано. А на 37-й минуте хозяева вышли вперед – Мактоминей головой замкнул подачу с углового.

Впрочем, Удинезе быстро отыгрался. Каких-то три минуты спустя в объятиях партнеров оказался Эккеленкамп. Он неожиданным ударом после перехвата Карлстрема застал врасплох Мерета.

На старте второй половины фриульцы едва не вышли вперед. Но в этот раз голкипер Наполи парировал удар Ловрича. В дальнейшем "партенопейцы" контролировали ход событий, но забить победный мяч подопечные Антонио Конте так и не сумели. В понедельник миланский Интер сможет сократить отставание наверху Серии A до минимума.

Статистика матча Наполи – Удинезе 24-го тура чемпионата Италии

Наполи – Удинезе – 1:1

Голы: Мактоминей, 37 – Эккеленкамп, 40

Ожидаемые голы (xG): 1.45 - 0.67
Владение мячом: 62 % - 38 %
Удары: 18 - 8
Удары в створ: 4 - 4
Угловые: 6 - 6
Фолы: 11 - 10

Наполи: Мерет – Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Маццокки – Замбо-Ангисса (Распадори, 72), Лоботка (Гилмор, 81), Мактоминей – Политано (Нгонге, 72), Лукаку (Симеоне, 72), Нерес (Окафор, 87)

Удинезе: Сава – Кристенсен, Бийол, Соле (Эхизибуе, 81), Камара – Атта (Браво, 80), Карлстрем, Ловрич (Пайеро, 71), Эккеленкамп (Саррага, 86) – Товен, Лукка

Предупреждение: Лукка

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