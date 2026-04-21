Дюбуа перед боем с Уордли: "С соперником моего уровня он ещё не сталкивался"

Уверен в своём опыте перед боем против своего соотечественника.
Сегодня, 10:02       Автор: Валентина Чорноштан
Дэниел Дюбуа / Getty Images
В Манчестере 9 мая пройдёт бой между экс-чемпионом мира в супертяжёлом весе Дэниелом Дюбуа и действующим обладателем титула WBO Фабио Уордли.

Британский боксёр для DAZN Boxing поделился своими мыслями касательно предстоящего выхода на ринг против своего соотечественника.

До этого момента ему во многом сопутствовала удача, но теперь придётся отвечать по-настоящему. С соперником моего уровня он ещё не сталкивался.

Нужно отдать ему должное: он прошёл всех, кого ему ставили в соперники. Но сейчас наступает мой момент. Я чувствую, что прошёл через всё необходимое: меня били, я набрался опыта, у меня есть свои шрамы, и теперь я полностью готов.

Ранее появилась информация о том, что Уайт вызвался на бой против Уайлдера.

