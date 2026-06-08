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Футбол

Манчестер Сити готовит второе предложение по Андерсону

Клуб готов заплатить 80 млн фунтов.
Вчера, 22:50       Автор: Андрей Безуглый
Эллиот Андерсон / Getty Images
Эллиот Андерсон / Getty Images

Манчестер Сити продолжает пытаться подписать Эллиота Андерсона, пишет Бен Джейкобс.

Ранее "горожане" уже сделали предложение Ноттингему, но получили отказ. Клуб намерен серьезно заработать на трансфере.

Однако Сити располагает достаточными ресурсами, чтобы убедить руководство "лесников". Клуб готовит второе предложение в размере 80 млн фунтов.

При этом за ситуацией также следит Манчестер Юнайтед, хотя клуб и понимает, что позиция Сити намного сильнее их собственной.

Ранее также сообщалось, что Челси продает своего вратаря.

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