Манчестер Сити готовит второе предложение по Андерсону

Манчестер Сити продолжает пытаться подписать Эллиота Андерсона, пишет Бен Джейкобс.

Ранее "горожане" уже сделали предложение Ноттингему, но получили отказ. Клуб намерен серьезно заработать на трансфере.

Однако Сити располагает достаточными ресурсами, чтобы убедить руководство "лесников". Клуб готовит второе предложение в размере 80 млн фунтов.

При этом за ситуацией также следит Манчестер Юнайтед, хотя клуб и понимает, что позиция Сити намного сильнее их собственной.

Ранее также сообщалось, что Челси продает своего вратаря.

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