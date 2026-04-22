Забарный будет дисквалифицированным в следующем матче чемпионата Франции

Украинский защитник не поможет ПСЖ из-за перебора желтых карточек.
Вчера, 23:28       Автор: Игорь Мищук
Илья Забарный / Getty Images

В среду, 22 апреля, ПСЖ на своем поле одержал разгромную победу со счетом 3:0 над Нантом в перенесенном матче 26-го тура французской Лиги 1.

Украинский защитник парижан Илья Забарный полностью отыграл этот поединок и получил на 41-й минуте предупреждение, заработав дисквалификацию.

Для 23-летнего украинца эта желтая карточка стала уже пятой в текущем сезоне Лиги 1, из-за чего он будет вынужден автоматически пропустить следующий матч чемпионата Франции.

Ближайший поединок парижская команда проведет 25 апреля в гостях против Анже в рамках 31-го тура Лиги 1.

Отметим, что в нынешнем сезоне Забарный сыграл в составе ПСЖ 32 матча во всех турнирах, отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что Забарный попал в ТОП-100 самых дорогих игроков мира.

