Забарный в ТОП-100 самых дорогих игроков мира

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный вошел в список ТОП-100 самых дорогих футболистов мира, который составила CIES Football Observatory.

Центрбек парижан по мнению источника стоит 69,7 млн евро. Дороже него в чемпионате Франции только восемь партнером по ПСЖ, а самым дорогим игроком клуба счиатется Дезире Дуэ (134 млн) и Жуан Невеш (130).

Отметим, что действующего обладателя золотого мяча Усмана Дембеле в списке нет, что значить, что его цена ниже 62 миллионов евро.

Самым дорогим игроком мира считается Ламин Ямаль (Барселона, 343 млн), вслед за ним идут Эрлинг Голланд (Ман Сити, 255 млн) и Килиан Мбаппе (Реал Мадрид, 201 млн).

ТОП-20 самых дорогих игроков мира

343.1 млн евро - Ламин Ямаль 255.1 Эрлинг Голанд 201.3 Килиан Мбаппе 153.1 Джуд Беллингем 136.9 Майкл Олисе 135.8 Флориан Виртц 134.6 Дезире Дуэ 130.6 Жуан Невеш 130.3 Арда Гюлер 130.0 Педро Гонсалес 127.5 Хулиан Альварес 125.9 Морган Роджерс 124.1 Юго Экитике 121.0 Кенан Йылдыз 120.5 Ник Вольтемаде 118.9 Эстеван 115.8 Коул Палмер 109.6 Пау Кубарси 109.6 Лаутаро Мартинес 108.3 Дин Гюйсен

