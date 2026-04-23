"Прекрасная структура": Гвардиола - об отставке тренера Челси

Удивился решению лондонцев.
Сегодня, 10:10       Автор: Валентина Чорноштан
Пеп Гвардиола / Getty Images

В среду, 22 апреля, Челси объявил об отставке Росеньора, возглавившего команду в январе. Лондонцы проиграли 7 из 8 последних матчей.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола высказался об увольнении английского специалиста.

"Мне очень жаль. Я уверен, что он способен тренировать на таком уровне. Каждый раз, когда такое случается, я думаю о том, как мне повезло, что я работаю в клубе, в котором работаю", - приводит слова испанца City Xtra.

Десять лет назад я выбрал правильный клуб с прекрасной структурой, руководителями и спортивным блоком. Невероятно. Последовательность, доверие к людям, с которыми я работаю, — это потрясающе. Мне очень повезло.

Тем временем Френки де Йонг побил рекорд Коку в Барселоне.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Манчестер Сити Пеп Гвардиола Лиам Росеньор

Статьи по теме

Челси определился с кандидатами на пост главного тренера после увольнения Росеньора Челси определился с кандидатами на пост главного тренера после увольнения Росеньора
Манчестер Сити возглавил таблицу АПЛ, а Бернли отправил в Чемпионшип Манчестер Сити возглавил таблицу АПЛ, а Бернли отправил в Чемпионшип
Челси уволил второго тренера за сезон Челси уволил второго тренера за сезон
В Челси обсуждают дальнейшую работу Росеньора В Челси обсуждают дальнейшую работу Росеньора

Видео

Бостон без Шульги уверенно повел в серии против Филадельфии
Бостон без Шульги уверенно повел в серии против Филадельфии

