"Прекрасная структура": Гвардиола - об отставке тренера Челси

В среду, 22 апреля, Челси объявил об отставке Росеньора, возглавившего команду в январе. Лондонцы проиграли 7 из 8 последних матчей.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола высказался об увольнении английского специалиста.

"Мне очень жаль. Я уверен, что он способен тренировать на таком уровне. Каждый раз, когда такое случается, я думаю о том, как мне повезло, что я работаю в клубе, в котором работаю", - приводит слова испанца City Xtra.

Десять лет назад я выбрал правильный клуб с прекрасной структурой, руководителями и спортивным блоком. Невероятно. Последовательность, доверие к людям, с которыми я работаю, — это потрясающе. Мне очень повезло.

Тем временем Френки де Йонг побил рекорд Коку в Барселоне.

