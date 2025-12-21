iSport.ua
Фонтене - ПСЖ 0:4: обзор матча и результат игры 20.12.2025

Парижане одержали разгромную победу над скромным соперником.
Сегодня, 00:58       Автор: Игорь Мищук
ПСЖ разгромил Фонтене / Getty Images
В субботу, 20 декабря, ПСЖ встречался с гостях с Фонтене в матче 1/32 финала Кубка Франции.

Парижской команде не составило проблем пройти представителя пятого дивизиона, которого она разгромила со счетом 4:0.

ПСЖ удалось выйти вперед в середине первого тайма, когда отличился Дезире Дуэ после передачи Усмана Дембеле. А вскоре последний добавил себе в актив еще и забитый мяч, реализовав на 34-й минуте пенальти.

Во второй половине встречи результат до разгромного довел Гонсалу Рамуш, который с интервалом в пять минут дважды расписался в воротах соперника.

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный вышел на эту игру в стартовом составе и провел на поле весь матч.

Статистика матча Фонтене - ПСЖ 1/32 финала Кубка Франции

Фонтене - ПСЖ 0:4

Голы: Дуэ, 25, Дембеле, 34 (пен.), Рамуш, 53, 58

Ожидаемые голы (xG): 0.36 - 3.91
Владение мячом: 23% - 77%
Удары: 5 - 14
Удары в створ: 2 - 9
Угловые: 2 - 6
Фолы: 13 - 0

Фонтене: Н. Рену - Лериш, Бремон, Муадон - Фромаже (Эрно, 79), Бело (Жирар, 69), Бельбакир, Вине (Баллиау, 69) - Миллимоно (Жибо, 73), Диавара, Кейта (Э. Рену, 73).

ПСЖ: Марин - Эрнандес, Бералдо, Забарный, Боли (Невеш, 29) - Маюлу, Заир-Эмери (Руис, 61), Ндьянту (Жанжель, 46) - Дуэ (Нсоки, 61), Рамуш, Дембеле (Камара, 61)

Предупреждение: Муадон.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Кубок Франции

