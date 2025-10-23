iSport.ua
Лион оказался под угрозой технического поражения в Лиге Европы

Именитый клуб нарушил регламент.
Вчера, 22:27       Автор: Антон Федорцив
Рашид Геззаль / Getty Images
Рашид Геззаль / Getty Images

Французский Лион рискует лишиться победы над нидерландским Утрехтом в стартовом туре Лиги Европы. В составе "ткачей" на поле вышел незаявленный футболист, сообщает ESPN.

Полузащитник Рашид Геззаль вышел со скамейки запасных во втором тайме противостояния. Более того, он отдал результативную передачу на Теннера Тессманна. Этот гол оказался единственным в поединке.

Однако, Геззаль вообще не имел права выходить на поле. Утрехт подал официальную жалобу в УЕФА. Скорее всего, организатор аннулирует результат поединка, а Лиону засчитают техническое поражение.

Напомним, ранее букмекеры составили список фаворитов Лиги Европы 2025/26.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лион Утрехт Рашид Геззаль

