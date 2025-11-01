Юного таланта Реала заинтересовал вариант перехода во французский клуб

Нападающий Реала Эндрик готов в январе перейти в Лион на правах аренды.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, 19-летний футболист считает французский клуб приоритетным вариантом для продолжения карьеры, а переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии.

Читай также: Французский гранд планирует арендовать форварда Реала

Бразильский форвард будет арендован "ткачами" до конца сезона без права выкупа.

Ожидается, что окончательное решение по поводу перехода игрока будет принято уже на следующей неделе.

Отметим, что в текущем сезоне Эндрик не принял участия еще ни в одном матче Реала.

Ранее сообщалось, что Реал планирует трансфер молодого украинского голкипера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!