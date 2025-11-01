iSport.ua
Реал планирует трансфер молодого украинского голкипера

Мало Лунина?
Сегодня, 09:30       Автор: Валентина Чорноштан
Владислав Крапивцов / Getty Images
Владислав Крапивцов / Getty Images

Вратарь юношеской сборной Украины Владислав Крапивцов может перейти в мадридский Реал, сообщает E-noticies.

По имеющейся информации, скауты мадридского Реала следят за голкипером Жироны и юношеской сборной Украины Владиславом Крапивцовым. "Сливочные" считают, что у Крапивцова есть большие перспективы.

Отмечается, что клуб уже планирует трансфер украинского вратаря следующим летом.

В нынешнем сезоне Крапивцов провёл за Жирону три матча, в которых пропустил восемь голов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Владислав Крапивцов ФК Жирона

